БЗВП для студентів стартує у вересні і триватиме 300 годин - що вчитимуть

https://racurs.ua/ua/n203224-bzvp-dlya-studentiv-startuie-u-veresni-i-tryvatyme-300-godyn-scho-vchytymut.html

Ракурс

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів стартує з вересня 2025 року.

БЗВП для студентів вищих навчальних закладів триватиме 300 академічних годин.

90 годин теорії у закладах освіти

210 годин практики у військових частинах і центрах

Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду, — цитує сайт Міноборони бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Чого навчатимуть:

тактична, розвідувальна та психологічна підготовка

основи військової дисципліни

домедична допомога

поводження зі зброєю

Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

15 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік № 12076.

Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів — здобувачів вищої освіти.