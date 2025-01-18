Навчання на полігоні. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n203262-bzvp-dlya-studentiv-u-minoborony-poyasnyly-scho-bude-z-tymy-hto-ne-proyde-vyshkil.html

Ракурс

Базова загальновійськова підготовка є обов’язковою для усіх українських студенів.

Студенти, які не складуть іспит з БЗВП або відмовляться від присяги, продовжувати навчання у вищих навчальних закладах не зможуть. Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник в відео, яке опубліковане на YouTube-каналі МОУ.

Хочу підкреслити те, що вона є обов’язкова для всіх. І якщо студенти за якимись принципами не можуть скласти іспит чи склали його на «незадовільно», якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах, — зазначив він.

За його словами, українські громадяни, які не матимуть базової загальновійськової підготовки і вперше бажатимуть працевлаштуватися, то не зможуть отримати роботу в органах державної служби, в органах місцевого самоврядування і в прокуратурі.

Нагадаємо, базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів стартує з вересня 2025 року й складатиме 300 академічних годин, 90 годин теорії у закладах освіти та 210 годин практики у військових частинах і центрах.

Теорію мають пройти всі студенти. А практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я.