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Ракурс
Велосипедист 1955 года рождения подорвался в Харьковской области

Велосипедист подорвался на взрывоопасном предмете на Харьковщине

19 янв 2025, 20:02
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На Харківщині чоловік 1955 року народження постраждав внаслідок наїзду велосипедом на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Інцидент стався у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району. Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що постраждалий чоловік отримав поранення правої гомілки, його госпіталізували.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Источник: Ракурс


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