Велосипедист подорвался на взрывоопасном предмете на Харьковщине

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Велосипедист 1955 года рождения подорвался в Харьковской области
Велосипедист подорвался на взрывоопасном предмете на Харьковщинеhttps://racurs.ua/n203286-velosipedist-podorvalsya-na-vzryvoopasnom-predmete-na-harkovschine.htmlРакурс
На Харківщині чоловік 1955 року народження постраждав внаслідок наїзду велосипедом на невідомий вибухонебезпечний предмет.
Інцидент стався у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району. Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що постраждалий чоловік отримав поранення правої гомілки, його госпіталізували.
Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...