Велосипедист подорвался на взрывоопасном предмете на Харьковщине

Велосипедист 1955 года рождения подорвался в Харьковской области

https://racurs.ua/n203286-velosipedist-podorvalsya-na-vzryvoopasnom-predmete-na-harkovschine.html

Ракурс

На Харківщині чоловік 1955 року народження постраждав внаслідок наїзду велосипедом на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Інцидент стався у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району. Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що постраждалий чоловік отримав поранення правої гомілки, його госпіталізували.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.