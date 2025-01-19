Велосипедист підірвався на вибухонебезпечному предметі на Харківщині

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Велосипедист 1955 року народження підірвався на Харківщині, фото:
Велосипедист підірвався на вибухонебезпечному предметі на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n203286-velosypedyst-pidirvavsya-na-vybuhonebezpechnomu-predmeti-na-harkivschyni.htmlРакурс
На Харківщині чоловік 1955 року народження постраждав внаслідок наїзду велосипедом на невідомий вибухонебезпечний предмет.
Інцидент стався у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району. Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що постраждалий чоловік отримав поранення правої гомілки, його госпіталізували.
Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
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