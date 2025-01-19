Велосипедист підірвався на вибухонебезпечному предметі на Харківщині

Велосипедист 1955 року народження підірвався на Харківщині, фото:

https://racurs.ua/ua/n203286-velosypedyst-pidirvavsya-na-vybuhonebezpechnomu-predmeti-na-harkivschyni.html

Ракурс

На Харківщині чоловік 1955 року народження постраждав внаслідок наїзду велосипедом на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Інцидент стався у селі Басове Золочівської громади Богодухівського району. Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що постраждалий чоловік отримав поранення правої гомілки, його госпіталізували.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.