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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Артиллерия пограничников ликвидировала 19 захватчиков под Волчанском (ВИДЕО)

21 янв 2025, 14:25
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Під Вовчанському артилерія бригади «Гарт» завдали влучних ударів по позиціях ворога.

Відповідне відео сьогодні, 21 січня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів, знищивши бліндажі, точку зльоту БпЛА та склад ПММ. Ліквідовано 19 загарбників, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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