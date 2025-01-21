Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Артиллерия пограничников ликвидировала 19 захватчиков под Волчанском (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203341-artilleriya-pogranichnikov-likvidirovala-19-zahvatchikov-pod-volchanskom-video.htmlРакурс
Під Вовчанському артилерія бригади «Гарт» завдали влучних ударів по позиціях ворога.
Відповідне відео сьогодні, 21 січня, опублікувала прес-служба ДСНС.
Прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів, знищивши бліндажі, точку зльоту БпЛА та склад ПММ. Ліквідовано 19 загарбників, — вказано в описі відео.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...