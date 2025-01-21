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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Артилерія прикордонників ліквідувала 19 загарбників під Вовчанськом (ВІДЕО)

21 січ 2025, 14:25
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Під Вовчанському артилерія бригади «Гарт» завдали влучних ударів по позиціях ворога.

Відповідне відео сьогодні, 21 січня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів, знищивши бліндажі, точку зльоту БпЛА та склад ПММ. Ліквідовано 19 загарбників, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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