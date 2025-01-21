Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Артилерія прикордонників ліквідувала 19 загарбників під Вовчанськом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203341-artyleriya-prykordonnykiv-likviduvala-19-zagarbnykiv-pid-vovchanskom-video.htmlРакурс
Під Вовчанському артилерія бригади «Гарт» завдали влучних ударів по позиціях ворога.
Відповідне відео сьогодні, 21 січня, опублікувала прес-служба ДСНС.
Прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів, знищивши бліндажі, точку зльоту БпЛА та склад ПММ. Ліквідовано 19 загарбників, — вказано в описі відео.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...