Последствия российского удара по Купянску, фото: Сергей Болвинов

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Ракурс

Російський дрон сьогодні, 21 січня, близько дев’ятої години ранку вдарив по блок-посту у Куп’янську, де були на чергуванні поліцейські ГУНП в Харківській області та зведеного загону Луганського управління.

Були поранені троє поліцейських, а також цивільні чоловік та жінка, контри в момент удару проїжджали блок-пост в автомобілі. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Внаслідок удару:

64-річна місцева жителька отримала поранення обох ніг;

у сержанта та лейтенанта з відділу реагування патрульної поліції Куп’янського райвідділу уламкові поранення;

у лейтенанта з Луганського управління — акубаротравма.

Але росіяни на цьому не заспокоїлися і застосували тактику повторних обстрілів:

подвійний удар «Молній» відбувся, коли на місце прибули медики. Пошкоджено автомобіль швидкої, проте бригада встигла поїхати з місця та вивезти поранену жінку;

після четвертого влучання блок-пост спалахнув, далі пролунало ще два вибухи, за попередніми даними, це також були безпілотники «Молнія-2».