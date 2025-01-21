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Последствия российского удара по Купянску, фото: Сергей Болвинов
Рашисты нанесли повторный удар по медикам, помогавшим раненым в Купянске (ФОТО)https://racurs.ua/n203346-rashisty-nanesli-povtornyy-udar-po-medikam-pomogavshim-ranenym-v-kupyanske-foto.htmlРакурс
Російський дрон сьогодні, 21 січня, близько дев’ятої години ранку вдарив по блок-посту у Куп’янську, де були на чергуванні поліцейські ГУНП в Харківській області та зведеного загону Луганського управління.
Були поранені троє поліцейських, а також цивільні чоловік та жінка, контри в момент удару проїжджали блок-пост в автомобілі. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Внаслідок удару:
- 64-річна місцева жителька отримала поранення обох ніг;
- у сержанта та лейтенанта з відділу реагування патрульної поліції Куп’янського райвідділу уламкові поранення;
- у лейтенанта з Луганського управління — акубаротравма.
Але росіяни на цьому не заспокоїлися і застосували тактику повторних обстрілів:
- подвійний удар «Молній» відбувся, коли на місце прибули медики. Пошкоджено автомобіль швидкої, проте бригада встигла поїхати з місця та вивезти поранену жінку;
- після четвертого влучання блок-пост спалахнув, далі пролунало ще два вибухи, за попередніми даними, це також були безпілотники «Молнія-2».
Попри численні атаки поліція продовжує роботу. На місці влучань збираємо уламки та докази воєнного злочину росіян, — додав Болвінов.
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