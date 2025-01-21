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Ракурс
Наслідки російського удару по Куп’янську, фото: Сергій Болвінов

Рашисти завдали повторного удару по медиках, які допомагали пораненим у Куп’янську (ФОТО)

21 січ 2025, 15:25
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Російський дрон сьогодні, 21 січня, близько дев’ятої години ранку вдарив по блок-посту у Куп’янську, де були на чергуванні поліцейські ГУНП в Харківській області та зведеного загону Луганського управління.

Були поранені троє поліцейських, а також цивільні чоловік та жінка, контри в момент удару проїжджали блок-пост в автомобілі. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Внаслідок удару:

  • 64-річна місцева жителька отримала поранення обох ніг;
  • у сержанта та лейтенанта з відділу реагування патрульної поліції Куп’янського райвідділу уламкові поранення;
  • у лейтенанта з Луганського управління — акубаротравма.

Але росіяни на цьому не заспокоїлися і застосували тактику повторних обстрілів:

  • подвійний удар «Молній» відбувся, коли на місце прибули медики. Пошкоджено автомобіль швидкої, проте бригада встигла поїхати з місця та вивезти поранену жінку;
  • після четвертого влучання блок-пост спалахнув, далі пролунало ще два вибухи, за попередніми даними, це також були безпілотники «Молнія-2».

Попри численні атаки поліція продовжує роботу. На місці влучань збираємо уламки та докази воєнного злочину росіян, — додав Болвінов.

Наслідки російського удару по Куп’янську, фото: Сергій Болвінов

Джерело: Ракурс


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