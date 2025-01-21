На Волыни будут судить священника УПЦ МП, избившего сестру погибшего военного

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У Волинській області судитимуть священника так званої «Української православної церкви Московського патріархату», який побив сестру загиблого військового у селі Волошки.

Як повідомила Волинська обласна прокуратура, правоохоронці відкривали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Інцидент стався ще 29 листопада 2024 року у Волошках. Тоді, як стверджували місцеві видання, священнослужитель вдарив в обличчя місцеву мешканку Вікторію, яка втратила рідного брата на війні.

Однак розголосу ситуація набула на початку грудня. У поліції пояснювали, що конфлікт виник на міжконфесійній основі. Правоохоронці розслідували два кримінальні провадження.

Постраждала також зазначила, що конфлікт почався через зйомку землі.