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Ракурс
На Волині судитимуть священника УПЦ МП, який побив сестру загиблого військового

На Волині судитимуть священника УПЦ МП, який побив сестру загиблого військового

21 січ 2025, 16:51
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У Волинській області судитимуть священника так званої «Української православної церкви Московського патріархату», який побив сестру загиблого військового у селі Волошки.

Як повідомила Волинська обласна прокуратура, правоохоронці відкривали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Інцидент стався ще 29 листопада 2024 року у Волошках. Тоді, як стверджували місцеві видання, священнослужитель вдарив в обличчя місцеву мешканку Вікторію, яка втратила рідного брата на війні.

Однак розголосу ситуація набула на початку грудня. У поліції пояснювали, що конфлікт виник на міжконфесійній основі. Правоохоронці розслідували два кримінальні провадження.

Постраждала також зазначила, що конфлікт почався через зйомку землі.

Джерело: Ракурс


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