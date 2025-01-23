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Рашисты потеряли за сутки 1 тыс. 340 человек, фото: «Ритуал МСК»

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 340 человек (ИНФОГРАФИКА)

23 янв 2025, 09:40
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 825 тис. 320 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 340 осіб. Про це сьогодні, 23 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 850 танків;
  • 20 тис. 497 бойових броньованих машин;
  • 22 тис. 256 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 262 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 50 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 23 тис. 111 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 51 крилату ракету;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 34 тис. 905 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 714 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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