Рашисты потеряли за сутки 1 тыс. 340 человек, фото: «Ритуал МСК»

https://racurs.ua/n203395-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-340-chelovek-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 825 тис. 320 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 340 осіб. Про це сьогодні, 23 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: