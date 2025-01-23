Рашисти втратили за добу 1 тис. 340 осіб, фото: «Ритуал МСК»

https://racurs.ua/ua/n203395-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-340-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 825 тис. 320 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 340 осіб. Про це сьогодні, 23 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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