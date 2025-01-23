Рашисты в ночь на 23 января совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n203399-57-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-23-yanvarya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 січня (із 19.00 22 січня) атакували України 92 ударними БПЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків російських Міллерово, Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Також ворог застосував чотири балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

Зазначається, що станом на 09.30: