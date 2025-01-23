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Рашисты в ночь на 23 января совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

57 беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 23 января (ИНФОГРАФИКА)

23 янв 2025, 11:26
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 січня (із 19.00 22 січня) атакували України 92 ударними БПЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків російських Міллерово, Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Також ворог застосував чотири балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

Зазначається, що станом на 09.30:

  • підтверджено збиття 57 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях;
  • 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків);
  • три БПЛА ще перебували в повітрі;
  • у місті Запоріжжя внаслідок удару балістикою є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки;
  • також через падіння збитих ворожих БПЛА постраждала Харківщина.

Источник: Ракурс


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