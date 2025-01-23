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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 січня (із 19.00 22 січня) атакували України 92 ударними БПЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків російських Міллерово, Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Також ворог застосував чотири балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
Зазначається, що станом на 09.30:
- підтверджено збиття 57 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях;
- 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків);
- три БПЛА ще перебували в повітрі;
- у місті Запоріжжя внаслідок удару балістикою є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки;
- також через падіння збитих ворожих БПЛА постраждала Харківщина.
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