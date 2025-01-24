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Ракурс
Остатки «Шахеда» обнаружили в Сумской области, фото: полиция Сумщины

На Сумщине обезвредили недетонировавшую боевую часть «Шахеда» (ФОТО)

24 янв 2025, 18:27
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У Сумській області вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину ворожого безпілотника, залишки якого виявили жителі одного із районів області.

Про це сьогодні, 24 січня, повідомила прес-служба поліції Сумщини.

Співробітники управління вибухотехнічної служби провели ретельний огляд уламків безпілотника. Виявивши бойову частину, яка не здетонувала, вони акуратно демонтували її та вивезли в безпечне місце для подальшого знищення, — вказано в повідомленні.

Робота була виконана максимально швидко, адже навіть найменша помилка могла призвести до трагічних наслідків, — додали у поліції.

Залишки «Шахеда» виявили на Сумщині, фото: поліція Сумщини

У поліції закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів — уламків дронів, снарядів чи інших вибухонебезпечних об'єктів — негайно повідомляти про це за телефоном 102.

Не підходьте, не торкайтеся та не намагайтеся самостійно їх знешкодити, — наголошують у поліції.

Источник: Ракурс


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