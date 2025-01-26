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Ракурс
Последствия российского авиаудара, фото: Владимир Зеленский

Сколько ракет и КАБов применили рашисты за неделю, рассказал Зеленский (ВИДЕО)

26 янв 2025, 13:00
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Російські загарбники за останній тиждень здійснили сотні атак по Україні різними типами зброї.

Про це сьогодні, у неділю 26 січня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що за тиждень ворог застосував проти України:

  • близько 1 тис. 250 авіабомб;
  • понад 750 ударних дронів;
  • понад 20 ракет різних типів.

Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну, — наголосив Зеленський.

Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне — все робити в єдності та рішучо захищати життя, — додав він.

Источник: Ракурс


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