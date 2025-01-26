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Російські загарбники за останній тиждень здійснили сотні атак по Україні різними типами зброї.
Про це сьогодні, у неділю 26 січня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зазначається, що за тиждень ворог застосував проти України:
- близько 1 тис. 250 авіабомб;
- понад 750 ударних дронів;
- понад 20 ракет різних типів.
Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну, — наголосив Зеленський.
Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне — все робити в єдності та рішучо захищати життя, — додав він.
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