Наслідки російського авіаудару, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n203493-skilky-raket-ta-kabiv-zastosuvaly-rashysty-proty-ukrayiny-za-tyjden-rozpoviv-zelenskyy-video.html

Ракурс

Російські загарбники за останній тиждень здійснили сотні атак по Україні різними типами зброї.

Про це сьогодні, у неділю 26 січня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що за тиждень ворог застосував проти України:

близько 1 тис. 250 авіабомб;

понад 750 ударних дронів;

понад 20 ракет різних типів.

Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну, — наголосив Зеленський.