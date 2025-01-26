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Последствия российского ракетного удара по Запорожью, фото: ГСЧС

В Запорожье завершили работы на месте ракетного удара 18 января — обнаружено тело погибшего (ФОТО)

26 янв 2025, 14:33
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У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, що стався 18 січня.

Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору, — розповіли у відомстві. — Внаслідок події, що сталася 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 осіб отримали травми.

Зазначається, що до пошуково-рятувальних робіт, які тривали дев’ять днів, залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки. У роботах брали участь кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС та Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарєс».

Наслідки російського ракетного удару по Запоріжжю, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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