Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского ракетного удара по Запорожью, фото: ГСЧС
В Запорожье завершили работы на месте ракетного удара 18 января — обнаружено тело погибшего (ФОТО)https://racurs.ua/n203496-v-zaporoje-zavershili-raboty-na-meste-raketnogo-udara-18-yanvarya-obnarujeno-telo-pogibshego.htmlРакурс
У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, що стався 18 січня.
Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору, — розповіли у відомстві. — Внаслідок події, що сталася 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 осіб отримали травми.
Зазначається, що до пошуково-рятувальних робіт, які тривали дев’ять днів, залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки. У роботах брали участь кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС та Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарєс».
Читайте также
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...