Последствия российского ракетного удара по Запорожью, фото: ГСЧС

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У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, що стався 18 січня.

Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору, — розповіли у відомстві. — Внаслідок події, що сталася 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 осіб отримали травми.

Зазначається, що до пошуково-рятувальних робіт, які тривали дев’ять днів, залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки. У роботах брали участь кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС та Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарєс».