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Наслідки російського ракетного удару по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі завершили роботи на місці ракетного удару 18 січня — виявлено тіло загиблого (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203496-u-zaporijji-zavershyly-roboty-na-misci-raketnogo-udaru-18-sichnya-vyyavleno-tilo-zagyblogo-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, що стався 18 січня.
Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору, — розповіли у відомстві. — Внаслідок події, що сталася 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 осіб отримали травми.
Зазначається, що до пошуково-рятувальних робіт, які тривали дев’ять днів, залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки. У роботах брали участь кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС та Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарєс».
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