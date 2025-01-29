Российские беспилотники атаковали Киев в ночь на 29 января, фото: Официальный портал Киева

https://racurs.ua/n203578-v-kieve-oblomki-bespilotnika-upali-vblizi-stancii-metro-klichko.html

Ракурс

У Києві в ніч на сьогодні, 29 січня, сталося падіння уламків російського безпілотника неподалік однієї зі станцій метро.

Подія сталася у Дарницькому районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко.

Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили, — розповів Кличко.

Повітряна тривога у Києві цієї ночі оголошувалася близько 5.30. Безпілотники рухалися до Києва з північно-східного напрямку.