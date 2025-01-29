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Ракурс
Російські безпілотники атакували Київ у ніч на 29 січня, фото: Офіційний портал Києва

У Києві уламки безпілотника впали поблизу станції метро — Кличко

29 січ 2025, 08:53
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У Києві в ніч на сьогодні, 29 січня, сталося падіння уламків російського безпілотника неподалік однієї зі станцій метро.

Подія сталася у Дарницькому районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко.

Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили, — розповів Кличко.

Повітряна тривога у Києві цієї ночі оголошувалася близько 5.30. Безпілотники рухалися до Києва з північно-східного напрямку.

Джерело: Ракурс


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