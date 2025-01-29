Російські безпілотники атакували Київ у ніч на 29 січня, фото: Офіційний портал Києва

https://racurs.ua/ua/n203578-u-kyievi-ulamky-bezpilotnyka-vpaly-poblyzu-stanciyi-metro-klychko.html

Ракурс

У Києві в ніч на сьогодні, 29 січня, сталося падіння уламків російського безпілотника неподалік однієї зі станцій метро.

Подія сталася у Дарницькому районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко.

Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили, — розповів Кличко.

Повітряна тривога у Києві цієї ночі оголошувалася близько 5.30. Безпілотники рухалися до Києва з північно-східного напрямку.