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В Киеве 29 января произошло падение обломков вражеских БПЛА, фото: ГСЧС
Последствия падения обломков БПЛА на Киев показала ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n203584-posledstviya-padeniya-oblomkov-bpla-na-kiev-pokazala-gschs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 січня, атакували Київ безпілотниками.
У Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості. Про це повідомили прес-служби ДСНС і КМВА.
Зазначається, що в результаті падіння уламків загорілися трава й чагарники окремими осередками. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання на площі до 2 га.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, також сьогодні внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено будівлю прохідної Дарницького депо у Києві.