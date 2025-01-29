В Киеве 29 января произошло падение обломков вражеских БПЛА, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n203584-posledstviya-padeniya-oblomkov-bpla-na-kiev-pokazala-gschs-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 січня, атакували Київ безпілотниками.

У Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості. Про це повідомили прес-служби ДСНС і КМВА.

Зазначається, що в результаті падіння уламків загорілися трава й чагарники окремими осередками. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання на площі до 2 га.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, також сьогодні внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено будівлю прохідної Дарницького депо у Києві.