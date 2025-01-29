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Ракурс
У Києві 29 січня сталося падіння уламків ворожих БПЛА, фото: ДСНС

Наслідки падіння уламків БПЛА на Київ показала ДСНС (ФОТО)

29 січ 2025, 11:31
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 січня, атакували Київ безпілотниками.

У Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості. Про це повідомили прес-служби ДСНС і КМВА.

Зазначається, що в результаті падіння уламків загорілися трава й чагарники окремими осередками. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання на площі до 2 га.

Постраждалих немає.

У Києві 29 січня сталося падіння уламків ворожих БПЛА, фото: ДСНС

Нагадаємо, також сьогодні внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено будівлю прохідної Дарницького депо у Києві.

Джерело: Ракурс


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