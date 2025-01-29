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У Києві 29 січня сталося падіння уламків ворожих БПЛА, фото: ДСНС
Наслідки падіння уламків БПЛА на Київ показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203584-naslidky-padinnya-ulamkiv-bpla-na-kyyiv-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 січня, атакували Київ безпілотниками.
У Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості. Про це повідомили прес-служби ДСНС і КМВА.
Зазначається, що в результаті падіння уламків загорілися трава й чагарники окремими осередками. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання на площі до 2 га.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, також сьогодні внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено будівлю прохідної Дарницького депо у Києві.