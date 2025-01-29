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Ракурс
Последствия российской воздушной атаки в Одесской области, фото: Измаильская РВА

Российские беспилотники атаковали припортовую инфраструктуру на Одесщине (ФОТО)

29 янв 2025, 13:22
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 січня, атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.

Ціллю росіян була припортова інфраструктура. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає, проте зазнали пошкоджень будівлі. Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють відповідні служби.

Наслідки російської повітряної атаки на Одещині, фото: Ізмаїльська РВА

Источник: Ракурс


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