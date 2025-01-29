Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской воздушной атаки в Одесской области, фото: Измаильская РВА
Российские беспилотники атаковали припортовую инфраструктуру на Одесщине (ФОТО)https://racurs.ua/n203587-rossiyskie-bespilotniki-atakovali-priportovuu-infrastrukturu-na-odesschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 січня, атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.
Ціллю росіян була припортова інфраструктура. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає, проте зазнали пошкоджень будівлі. Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють відповідні служби.
Смена места жительства по новым правилам: алгоритм действий военнообязанных
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...