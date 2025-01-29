Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської повітряної атаки на Одещині, фото: Ізмаїльська РВА
Російські безпілотники атакували припортову інфраструктуру на Одещині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203587-rosiyski-bezpilotnyky-atakuvaly-pryportovu-infrastrukturu-na-odeschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 січня, атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.
Ціллю росіян була припортова інфраструктура. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає, проте зазнали пошкоджень будівлі. Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють відповідні служби.
Зміна місця проживання за новими правилами: алгоритм дій військовозобовʼязаних
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...