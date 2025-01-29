Наслідки російської повітряної атаки на Одещині, фото: Ізмаїльська РВА

https://racurs.ua/ua/n203587-rosiyski-bezpilotnyky-atakuvaly-pryportovu-infrastrukturu-na-odeschyni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 січня, атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.

Ціллю росіян була припортова інфраструктура. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає, проте зазнали пошкоджень будівлі. Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють відповідні служби.