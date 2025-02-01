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Последствия российского ракетного удара, фото: UNESCO Ukraine

Российские ракеты повредили два объекта из списка ЮНЕСКО в Одессе (ФОТО)

1 фев 2025, 21:12
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Рашисти в ніч на сьогодні, 1 лютого, завдали ракетного удару по історичному центру Одеси, пошкодивши об'єкти Всесвітньої культурної спадщини зі списку ЮНЕСКО (спецустанови ООН з питань освіти, культури та науки).

Про це повідомляє прес-служба ЮНЕСКО в Україні

ЮНЕСКО засуджує ракетний обстріл об'єкту Всесвітньої спадщини, історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенцій UNESCO, — наголосили у відомстві.

Ці повторювані атаки мають припинитися. Необхідно дотримуватися міжнародного права, — додали в ЮНЕСКО.

В організації зазначили, що наразі їхня команда працює над оперативною документацією завданої шкоди і спільно з українською владою визначає першочергові заходи реагування.

ЮНЕСКО найближчим часом направить місію, — додали в організації.

Наслідки російського ракетного удару, фото: UNESCO Ukraine

Источник: Ракурс


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