Російські ракети пошкодили два об'єкти зі списку ЮНЕСКО в Одесі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203699-rosiyski-rakety-poshkodyly-dva-obiekty-zi-spysku-unesko-v-odesi-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 1 лютого, завдали ракетного удару по історичному центру Одеси, пошкодивши об'єкти Всесвітньої культурної спадщини зі списку ЮНЕСКО (спецустанови ООН з питань освіти, культури та науки).
Про це повідомляє прес-служба ЮНЕСКО в Україні
ЮНЕСКО засуджує ракетний обстріл об'єкту Всесвітньої спадщини, історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенцій UNESCO, — наголосили у відомстві.
Ці повторювані атаки мають припинитися. Необхідно дотримуватися міжнародного права, — додали в ЮНЕСКО.
В організації зазначили, що наразі їхня команда працює над оперативною документацією завданої шкоди і спільно з українською владою визначає першочергові заходи реагування.
ЮНЕСКО найближчим часом направить місію, — додали в організації.