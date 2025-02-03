Армия рф продвинулась на Донбассе. Карта: DeepState

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Ракурс

Армія російської федерація продовжу штурми майже на всіх напрямках фронту в Україні.

Зокрема, минулої доби ворог мали успіх у щонайменше трьох населених пунктах. Росіяни просунулися у Срібному, Дачному та біля Колодязі в Донецькій області. Про це моніторинговий проект DeepState 3 лютого повідомив у Telegram.

Також аналітики поінформували, що росіяни все більше зосереджуються на Андріївці в Донецькій області. Північніше від цього села окупанти тиснуть на позиції ЗСУ зі Слов’янки та Петропавлівки, рухаючись по балках до дороги Ясенове-Андріївка. Піхота армії рф намагалася просуватися через населений пункт Шевченко по фортифікаціях, які пролягають між Андріївкою та Шевченком.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що 2 лютого на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найважча ситуація на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 39 атак агресора у бік Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Штурм противника зупиняли в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова.

Також бої тривали на Харківському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

Нагадаємо, 2 лютого в ОСУВ «Хортиця» заявили, що темпи наступу російських окупантів сповільнюються. Вони завʼязли у міських боях за Часів Яр і Торецьк, а також у спробі оточити Покровськ.