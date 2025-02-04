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Рашисты снова обстреляли железнодорожное депо на Днепропетровщине, фото: «Укрзализныця»
Россияне обстреляли железнодорожное депо в Днепропетровской областиhttps://racurs.ua/n203769-rossiyane-obstrelyali-jeleznodorojnoe-depo-v-dnepropetrovskoy-oblasti.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 лютого, знову обстріляли одне із залізничних депо на Дніпропетровщині.
Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Внаслідок обстрілу:
- ніхто із залізничників не постраждав;
- серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу;
- уламками посічено пасажирський рухомий склад.
Докладаємо зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні — виводимо на маршрути резервні поїзди, — зазначили у компанії.