Рашисты снова обстреляли железнодорожное депо на Днепропетровщине, фото: «Укрзализныця»

https://racurs.ua/n203769-rossiyane-obstrelyali-jeleznodorojnoe-depo-v-dnepropetrovskoy-oblasti.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 4 лютого, знову обстріляли одне із залізничних депо на Дніпропетровщині.

Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Внаслідок обстрілу:

ніхто із залізничників не постраждав;

серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу;

уламками посічено пасажирський рухомий склад.