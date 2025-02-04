Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты снова обстреляли железнодорожное депо на Днепропетровщине, фото: «Укрзализныця»

Россияне обстреляли железнодорожное депо в Днепропетровской области

4 фев 2025, 11:25
999

Російські загарбники сьогодні, 4 лютого, знову обстріляли одне із залізничних депо на Дніпропетровщині.

Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Внаслідок обстрілу:

  • ніхто із залізничників не постраждав;
  • серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу;
  • уламками посічено пасажирський рухомий склад.

Докладаємо зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні — виводимо на маршрути резервні поїзди, — зазначили у компанії.

Рашисти знову обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині, фото: «Укрзалізниця»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров