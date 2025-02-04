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Ракурс
Рашисти знову обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині, фото: «Укрзалізниця»

Росіяни обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині

4 лют 2025, 11:25
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Російські загарбники сьогодні, 4 лютого, знову обстріляли одне із залізничних депо на Дніпропетровщині.

Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Внаслідок обстрілу:

  • ніхто із залізничників не постраждав;
  • серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу;
  • уламками посічено пасажирський рухомий склад.

Докладаємо зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні — виводимо на маршрути резервні поїзди, — зазначили у компанії.

Рашисти знову обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині, фото: «Укрзалізниця»

Джерело: Ракурс


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