Росіяни обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині

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Рашисти знову обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині, фото: «Укрзалізниця»
Росіяни обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщиніhttps://racurs.ua/ua/n203769-rosiyany-obstrilyaly-zaliznychne-depo-na-dnipropetrovschyni.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 лютого, знову обстріляли одне із залізничних депо на Дніпропетровщині.
Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Внаслідок обстрілу:
- ніхто із залізничників не постраждав;
- серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу;
- уламками посічено пасажирський рухомий склад.
Докладаємо зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні — виводимо на маршрути резервні поїзди, — зазначили у компанії.