Последствия российского авиаудара по Изюму, фото: МВД

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Російські загарбники вчора, 4 лютого, вдарили по місті Ізюму Харківської області балістичною ракетою «Іскандер-М».

В результаті загинули п’ятеро цивільних. Ще 57 людей, серед них троє дітей постраждали. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомила прес-служба МВС.

Також ракетним ударом пошкоджені дві адмінбудівлі, вісім житлових будинків та шість автомобілів.

Крім того, впродовж минулої доби на Харківщині: