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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Ізюму, фото: МВС

В Ізюмі зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару (ФОТО)

5 лют 2025, 11:42
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Російські загарбники вчора, 4 лютого, вдарили по місті Ізюму Харківської області балістичною ракетою «Іскандер-М».

В результаті загинули п’ятеро цивільних. Ще 57 людей, серед них троє дітей постраждали. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомила прес-служба МВС.

Також ракетним ударом пошкоджені дві адмінбудівлі, вісім житлових будинків та шість автомобілів.

Наслідки російського авіаудару по Ізюму, фото: МВС

Крім того, впродовж минулої доби на Харківщині:

  • у Лимані Чугуївського району внаслідок атаки FPV-дрона отримав поранення чоловік;
  • внаслідок нічної атаки по Харкову ударними безпілотниками постраждав 49-річний чоловік, у нього гостра реакція на стрес. Пошкоджені адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Джерело: Ракурс


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