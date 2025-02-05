Наслідки російського авіаудару по Ізюму, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n203798-v-izumi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskogo-raketnogo-udaru-foto.html

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Російські загарбники вчора, 4 лютого, вдарили по місті Ізюму Харківської області балістичною ракетою «Іскандер-М».

В результаті загинули п’ятеро цивільних. Ще 57 людей, серед них троє дітей постраждали. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомила прес-служба МВС.

Також ракетним ударом пошкоджені дві адмінбудівлі, вісім житлових будинків та шість автомобілів.

Крім того, впродовж минулої доби на Харківщині: