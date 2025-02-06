Получение Украиной истребителей Mirage 2000 подтвердил Умеров

Истребитель Mirage 2000, фото: GoodFon

https://racurs.ua/n203834-poluchenie-ukrainoy-istrebiteley-mirage-2000-podtverdil-umerov.html

Ракурс

Повітряні сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000. Також Україна отримала літаки F-16 від Нідерландів.

Про це сьогодні, 6 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром розпочнуть виконувати бойові завдання, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії.

Вдячний Франції за цей стратегічно важливий внесок у нашу безпеку — Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба, — наголосив Умєров. — Підтримка Нідерландів — це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян.

Він додав, що триває робота разом із партнерами тим, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше.

Раніше про передач Україні перших винищувачів Mirage 2000 повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.