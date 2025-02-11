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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 390 человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 390 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n203955-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-390-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 851 тис. 880 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 10 тис. 14 танків;
- 20 тис. 844 бойові броньовані машини;
- 22 тис. 923 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 275 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 60 одиниць засобів ППО;
- 370 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 24 тис. 755 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 56 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 36 тис. 807 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 741 одиницю спеціальної техніки.
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