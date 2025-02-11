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Рашисти за добу втратили 1 тис. 390 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російська армія за добу втратила 1 тис. 390 осіб (ІНФОГРАФІКА)

11 лют 2025, 08:35
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 851 тис. 880 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 10 тис. 14 танків;
  • 20 тис. 844 бойові броньовані машини;
  • 22 тис. 923 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 275 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 60 одиниць засобів ППО;
  • 370 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 24 тис. 755 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 56 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 36 тис. 807 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 741 одиницю спеціальної техніки.

Рашисти за добу втратили 1 тис. 390 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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