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Рашисти за добу втратили 1 тис. 390 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російська армія за добу втратила 1 тис. 390 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n203955-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-390-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 851 тис. 880 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 10 тис. 14 танків;
- 20 тис. 844 бойові броньовані машини;
- 22 тис. 923 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 275 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 60 одиниць засобів ППО;
- 370 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 24 тис. 755 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 56 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 36 тис. 807 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 741 одиницю спеціальної техніки.
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