Рашисти за добу втратили 1 тис. 390 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n203955-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-390-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 851 тис. 880 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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