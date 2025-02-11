Рашисты 11 февраля совершили ракетную атаку по газодобывающей отрасли Украины, фото: «Громадське радіо»

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Майже всі російські ракети під час нічної комбінованої атаки сьогодні, 11 лютого, летіли по Полтавщині.

Є збиті цілі, проте є і влучання. Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Майже всі ракети летіли по Полтавщині. Це були ракети різних типів, удар був комбінований — в одному напрямку по газовидобувній промисловості, — зазначив Ігнат.

За його словами, це не перша така ворожа атака по цьому регіону та по інших — раніше були атаковані такі об'єкти газової інфраструктури на Львівщині й Івано-Франківщині.

Складність полягає в тому, що одночасно летять балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети, плюс «шахеди», що загалом ускладнює їхнє виявлення та знищення, — наголосив Ігнат.

Результати поки уточнюються, і не оприлюднюються. Деякі ракети збиті, деякі подавлені РЕБом, але, на жаль, є влучання, — додав він.

Джерело: «РБК-Україна»