Майже всі ракети були спрямовані на газовидобувну галузь Полтавщини — Повітряні силиhttps://racurs.ua/ua/n203962-mayje-vsi-rakety-buly-spryamovani-na-gazovydobuvnu-galuz-poltavschyny-povitryani-syly.htmlРакурс
Майже всі російські ракети під час нічної комбінованої атаки сьогодні, 11 лютого, летіли по Полтавщині.
Є збиті цілі, проте є і влучання. Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Майже всі ракети летіли по Полтавщині. Це були ракети різних типів, удар був комбінований — в одному напрямку по газовидобувній промисловості, — зазначив Ігнат.
За його словами, це не перша така ворожа атака по цьому регіону та по інших — раніше були атаковані такі об'єкти газової інфраструктури на Львівщині й Івано-Франківщині.
Складність полягає в тому, що одночасно летять балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети, плюс «шахеди», що загалом ускладнює їхнє виявлення та знищення, — наголосив Ігнат.
Результати поки уточнюються, і не оприлюднюються. Деякі ракети збиті, деякі подавлені РЕБом, але, на жаль, є влучання, — додав він.
Джерело: «РБК-Україна»