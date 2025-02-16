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Рашисты под красными флагами атаковали позиции защитников Украины, скриншот видео
Колонна танков под красными флагами безуспешно атаковала позицию украинских военных на Курщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204110-kolonna-tankov-pod-krasnymi-flagami-bezuspeshno-atakovala-poziciu-ukrainskih-voennyh-na-kurschine.htmlРакурс
Близько роти рашистів та понад десяток танків із червоними прапорами атакували позиції українських військових на Курщині.
Відповідне відео сьогодні, 16 лютого, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».
Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників, — вказано в описі відео. — Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів — на штурм кинули «елітну» російську 155 бригаду морпіхів із прапорами «пабєди». Але замість «пабєди» вийшло традиційне «мракобєсіє".
Не збентежило ворогів ні мінне поле, ні рій українських дронів, — додали в бригаді.
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