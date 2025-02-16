Близько роти рашистів та понад десяток танків із червоними прапорами атакували позиції українських військових на Курщині.

Відповідне відео сьогодні, 16 лютого, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».

Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників, — вказано в описі відео. — Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів — на штурм кинули «елітну» російську 155 бригаду морпіхів із прапорами «пабєди». Але замість «пабєди» вийшло традиційне «мракобєсіє".