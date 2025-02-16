Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти під червоними прапорами атакували позиції захисників України, скріншот відео
Колона танків під червоними прапорами безуспішно атакувала позицію українських військових на Курщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204110-kolona-tankiv-pid-chervonymy-praporamy-bezuspishno-atakuvala-pozyciu-ukrayinskyh-viyskovyh.htmlРакурс
Близько роти рашистів та понад десяток танків із червоними прапорами атакували позиції українських військових на Курщині.
Відповідне відео сьогодні, 16 лютого, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».
Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників, — вказано в описі відео. — Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів — на штурм кинули «елітну» російську 155 бригаду морпіхів із прапорами «пабєди». Але замість «пабєди» вийшло традиційне «мракобєсіє".
Не збентежило ворогів ні мінне поле, ні рій українських дронів, — додали в бригаді.
Зміна місця проживання за новими правилами: алгоритм дій військовозобовʼязаних
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...