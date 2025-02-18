Рашисты потеряли за сутки более 1,1 тыс. лиц, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n204145-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-170-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 861 тис. 90 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 18 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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