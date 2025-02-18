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Рашисты потеряли за сутки более 1,1 тыс. лиц, инфографика: Генштаб ВСУ
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 170 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n204145-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-170-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 861 тис. 90 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 18 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 10 тис. 101 танк;
- 21 тис. 75 бойових броньованих машин;
- 23 тис. 275 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 285 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 68 одиниць засобів ППО;
- 370 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 25 тис. 586 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 64 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 37 тис. 679 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 751 одиницю спеціальної техніки.
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