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Рашисты потеряли за сутки более 1,1 тыс. лиц, инфографика: Генштаб ВСУ

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 170 человек (ИНФОГРАФИКА)

18 фев 2025, 09:51
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 861 тис. 90 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 18 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 10 тис. 101 танк;
  • 21 тис. 75 бойових броньованих машин;
  • 23 тис. 275 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 285 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 68 одиниць засобів ППО;
  • 370 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 25 тис. 586 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 64 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 37 тис. 679 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 751 одиницю спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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