Рашисти втратили за добу понад 1,1 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n204145-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-170-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 861 тис. 90 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 18 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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