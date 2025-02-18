Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти втратили за добу понад 1,1 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російська армія за добу втратила 1 тис. 170 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n204145-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-170-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 861 тис. 90 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 18 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 10 тис. 101 танк;
- 21 тис. 75 бойових броньованих машин;
- 23 тис. 275 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 285 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 68 одиниць засобів ППО;
- 370 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 25 тис. 586 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 64 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 37 тис. 679 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 751 одиницю спеціальної техніки.
Зміна місця проживання за новими правилами: алгоритм дій військовозобовʼязаних
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...