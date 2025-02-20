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Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: ГСЧС
В Херсоне возросло количество жертв российского авиаудара (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204214-v-hersone-vozroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-aviaudara-video.htmlРакурс
У Херсоні жертвами російського нічного авіаудару по багатоповерхівці стали дві людини.
Ще п’ятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали. Про це сьогодні, 20 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
Тіло загиблої особи знайшли рятувальники у Херсоні на рівні першого поверху частково зруйнованої багатоповерхівки, — розповіли у відомстві.
Раніше сьогодні у ДСНС повідомили, що під час розбору конструкцій зруйнованої багатоповерхівки знайшли тіло чоловіка.
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