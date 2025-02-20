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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: ДСНС

У Херсоні зросла кількість жертв російського авіаудару (ВІДЕО)

20 лют 2025, 19:23
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У Херсоні жертвами російського нічного авіаудару по багатоповерхівці стали дві людини.

Ще п’ятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали. Про це сьогодні, 20 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Тіло загиблої особи знайшли рятувальники у Херсоні на рівні першого поверху частково зруйнованої багатоповерхівки, — розповіли у відомстві.

Раніше сьогодні у ДСНС повідомили, що під час розбору конструкцій зруйнованої багатоповерхівки знайшли тіло чоловіка.

Джерело: Ракурс


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