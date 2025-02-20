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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: ГСЧС

Аварийно-спасательные работы в Херсоне завершены — ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

20 фев 2025, 21:17
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У Херсоні завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару по багатоповерхівці.

Про це сьогодні, 20 лютого, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що всього внаслідок ворожої атаки загинули дві особи та п’ять постраждали, серед них — дві дитини.

Розбір завалів буде продовжено завтра, — додали у відомстві.

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі повідомив, що під завалами багатоповерхівки знайшли тіло матері двійнят — хлопчика та дівчинки, який вчора дістали рятувальники дістали з-під завалів. У дітей мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес, вони в лікарні під наглядом медиків.

Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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