Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: ГСЧС
Аварийно-спасательные работы в Херсоне завершены — ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n204217-avariyno-spasatelnye-raboty-v-hersone-zaversheny-gschs-foto-video.htmlРакурс
У Херсоні завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару по багатоповерхівці.
Про це сьогодні, 20 лютого, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що всього внаслідок ворожої атаки загинули дві особи та п’ять постраждали, серед них — дві дитини.
Розбір завалів буде продовжено завтра, — додали у відомстві.
Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі повідомив, що під завалами багатоповерхівки знайшли тіло матері двійнят — хлопчика та дівчинки, який вчора дістали рятувальники дістали з-під завалів. У дітей мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес, вони в лікарні під наглядом медиків.
Смена места жительства по новым правилам: алгоритм действий военнообязанных
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...