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Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: ДСНС
Аварійно-рятувальні роботи у Херсоні завершені — ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204217-avariyno-ryatuvalni-roboty-u-hersoni-zaversheni-dsns-foto-video.htmlРакурс
У Херсоні завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару по багатоповерхівці.
Про це сьогодні, 20 лютого, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що всього внаслідок ворожої атаки загинули дві особи та п’ять постраждали, серед них — дві дитини.
Розбір завалів буде продовжено завтра, — додали у відомстві.
Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі повідомив, що під завалами багатоповерхівки знайшли тіло матері двійнят — хлопчика та дівчинки, який вчора дістали рятувальники дістали з-під завалів. У дітей мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес, вони в лікарні під наглядом медиків.
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