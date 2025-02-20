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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи у Херсоні завершені — ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

20 лют 2025, 21:17
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У Херсоні завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару по багатоповерхівці.

Про це сьогодні, 20 лютого, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що всього внаслідок ворожої атаки загинули дві особи та п’ять постраждали, серед них — дві дитини.

Розбір завалів буде продовжено завтра, — додали у відомстві.

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі повідомив, що під завалами багатоповерхівки знайшли тіло матері двійнят — хлопчика та дівчинки, який вчора дістали рятувальники дістали з-під завалів. У дітей мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес, вони в лікарні під наглядом медиків.

Наслідки російського авіаудару по Херсону, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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