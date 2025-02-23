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Последствия ночной атаки по Запорожью, фото: ГСЧС

Российские беспилотники ночью атаковали Запорожье — ранена женщина (ФОТО, ВИДЕО)

23 фев 2025, 10:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 лютого, завдали удару безпілотниками по обласному центру Запорізької області.

В результаті постраждала 53-річна жінка, травмовану госпіталізували до медичного закладу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували загоряння двоповерхового житлового будинку та вантажного автомобіля на площі 80 кв.м. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки, — зазначили у відомстві. — На місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу працюють усі екстрені служби міста. Від ДСНС залучено 23 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Наслідки нічної російської атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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