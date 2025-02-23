Последствия ночной атаки по Запорожью, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 лютого, завдали удару безпілотниками по обласному центру Запорізької області.

В результаті постраждала 53-річна жінка, травмовану госпіталізували до медичного закладу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.