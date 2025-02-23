Наслідки нічної російської атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204274-rosiyski-bezpilotnyky-vnochi-atakuvaly-zaporijjya-poraneno-jinku-foto-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 лютого, завдали удару безпілотниками по обласному центру Запорізької області.

В результаті постраждала 53-річна жінка, травмовану госпіталізували до медичного закладу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.