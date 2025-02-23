Эстония передала Украине новый пакет военной помощи

Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Для зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія відправляє 10 тис. артилерійських боєприпасів та 750 тис. продуктових наборів для українських бійців, — зазначи він. — За першої ж нагоди до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 млн євро.