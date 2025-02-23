Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги

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Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.
Для зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія відправляє 10 тис. артилерійських боєприпасів та 750 тис. продуктових наборів для українських бійців, — зазначи він. — За першої ж нагоди до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 млн євро.
Крістен наголосив, що Україна сама вирішуватиме своє майбутнє.
Ви завжди можете розраховувати на підтримку Естонії, — додав він.
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