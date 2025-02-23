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На Одещині троє людей постраждали через атаку російських безпілотників.
Про це сьогодні, 23 лютого, вранці повідомила прес-служба ДСНС,
Троє людей постраждалих через російську атаку БпЛА на Одещині
Внаслідок влучань пошкоджений житловий будинок. Виникли пожежі. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння, — розповіли у відомстві.
На Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Південь» повідомляється, що в ніч на сьогодні протиповітряною обороною півдня України збито 18 ворожих ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, з них 12 — на Одещині.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні Україну атакувала рекордна кількість ворожих безпілотників.
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